Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, Yeni Zelanda'yı 102-94 mağlup etti.
Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Intae Hwang (Güney Kore)
Yeni Zelanda: Abercrombie 5, Fotu 17, Loe 11, Tai Webster 12, Corey Webster 19, Ili 16, Rusbatch 6, Delany, Ngatai, Pledger 4, Smith-Milner 4
Brezilya: Caboclo 9, Huertas 2, Louzada 9, Varejao 3, Luz 15, Barbosa 22, Felicio 7, Garcia 14, Sousa 12, Benite 6, Lima, Mateus 3
1. Periyot: 20-21
Devre: 50-50
3. Periyot: 62-78
Beş faulle çıkanlar: 39.12 Tai Webster (Yeni Zelanda), 39.28 Benite (Brezilya)
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, Yeni Zelanda'yı 102-94 mağlup etti.
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, Yeni Zelanda'yı 102-94 mağlup etti.