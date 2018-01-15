Yeşil sahalarda bu kez görmeye alışık olmadığımız bir olay yaşandı. Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi'nde Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşmasıın son dakikasında futbolcular arasında kavga çıktı. Maç tatil edildi.

Yeşil sahada başlayan mücadele hastanede bitti. Filmin başrolünde bu kez erkekler değil kadınlar var...



Görüntüler Burdur'dan... Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi'nde Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşı karşıya geldi.



Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma aslında sakin başlamıştı. Karşılaşmanın ilk yarısını da Yeni Burdurspor 2-0 önde kapattı.



Yeni Burdurspor ikinci yarıda 2 gol daha bulurken, rakibi de tek gol kaydedebildi. Karşılaşma 4-1 Yeni Burdurspor'un üstünlüğüyle devam ederken 90'ıncı dakikada iki takım oyuncuları arasında saha içerinde gerginlik yaşandı.



Gerginliğe yedek kulübelerindeki futbolcular da dahil olunca saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları birbirlerine tekmelerle saldırdı.



Futbolcuları polis ve antrenörler ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayın ardından önce Antalya Demirspor, ardından da Yeni Burdurspor takımı sahadan polis eşliğinde çıkarıldı.



Maç sonunda Antalya Demirsporlu bir futbolcu fenalık geçirince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Orta hakem Yusuf Can Çetin tarafından tatil edilen maçla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.







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