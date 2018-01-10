Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Hükümet Sözcüsü'nden 'erken seçim' açıklaması
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Tüm çalışanlarına bir maaş prim verecek
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde
Uğur Mumcu'nun emaneti emin ellerde

Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer

Yeşil-beyazlı ekip, Sırp oyuncu Dragicevic ile anlaştı

Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, Sırp oyuncu Tadija Dragicevic'i transfer etti.

Kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dragicevic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Dragicevic'in daha önce bir süreliğine denemeye alındığını dile getiren Güneş, teknik heyetin olumlu rapor verdiğini ve bunun üzerine oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını kaydetti.

Güneş, kadrolarını güçlendirme adına transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeşilgiresun Belediyespor #transfer #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #Tadija Dragicevic #basketbol
Önceki Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası
Sonraki Haber
Medipol Başakşehir: 4 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.