Yeşil-beyazlı ekip, Sırp oyuncu Dragicevic ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, Sırp oyuncu Tadija Dragicevic'i transfer etti.



Kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dragicevic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Dragicevic'in daha önce bir süreliğine denemeye alındığını dile getiren Güneş, teknik heyetin olumlu rapor verdiğini ve bunun üzerine oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını kaydetti.



Güneş, kadrolarını güçlendirme adına transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.