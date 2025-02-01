Yıldız forvet İstanbul'a geliyor! Galatasaray transferde son engelleri aştı

Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi ve Victor Osimhen’in ardından hücum hattına bir dünya yıldızını daha ekledi. Okan Buruk’un 3-4-1-2 sistemiyle oynamak istemesi üzerine uzun süredir Osimhen’e partner arayan Galatasaray, aradığı ismi İtalya’da buldu.

Galatasaray yönetimi, Milan ile yaptığı görüşmelerin ardından Alvaro Morata’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada 1 yıl uzatma opsiyonu ve satın alma maddesi de bulunuyor.

İtalyan devinin Feyenoord'dan Santiago Gimenez’i transfer etmekte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Morata’nın takımdan ayrılışı bir süre belirsizliğe girmişti. Ancak dünyaca ünlü futbol gazetecisi Fabrizio Romano, gece yarısı yaptığı açıklamada Milan ve Galatasaray’ın tüm şartlarda sözlü anlaşmaya vardığını duyurdu.

Resmi evrakların tamamlanmasının ardından Alvaro Morata İstanbul’a uçacak ve Galatasaray’a imza atacak.

AVRUPA'DA KUPA KOLEKSİYONU YAPTI

32 yaşındaki forvet, kariyeri boyunca Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giydi. Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atletico Madrid ve Milan gibi dev takımlarda oynayan Morata, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa, La Liga gibi birçok önemli kupayı kazandı.

Son olarak 2023’te Avrupa Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı’nın forveti olarak büyük bir başarıya imza atan Morata, şimdi Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Avrupa’da sahne alacak.

GALATASARAY TARAFTARI "YENGE"Yİ KARŞILAMAYA HAZIR!

Morata’nın Galatasaray’a transfer haberi duyulur duyulmaz, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada büyük bir hareketlilik başlattı. Yıldız futbolcunun eşi Alice Campello’ya mesaj yağdıran Galatasaraylılar, yeni “Yenge”yi camianın bir parçası olarak görmeye başladı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada “Aşk fedakârlık gerektirir. Morata nerede oynarsa ben de oraya giderim” diyen Campello’nun da İstanbul’a taşınması bekleniyor.