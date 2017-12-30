banner961
Ege'de deprem
Ege'de deprem
Boğaz kapatıldı
Boğaz kapatıldı
Sosyal medya operasyonunda gözaltılar var
Sosyal medya operasyonunda gözaltılar var
Galatasaray'da kimse beklemiyordu! Sürpriz isim
Galatasaray'da kimse beklemiyordu! Sürpriz isim

Yıldız futbolcu camiye saldırdı

Rapid Wien'in oyuncusu Dejan Ljubicic tatil için geldiği Bosna'nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişeleri fırlattığı için gözaltına alındı

Yıldız futbolcu camiye saldırdı

Rapid Wien'in  oyuncusu Dejan Ljubicic, Bosna Hersek'te çirkin bir olaya imza attı. Ljubicic, Wiener Neustadt'ta forma giyen Daniel Sudar'la birlikte yılbaşı tatili arasında geldiği Bosna-Hersek'te camiye bira şişesi fırlattığı için gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPTI

Milliyet gazetesinden Emre Topaloğlu'nun haberine göre, olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, "O anda bana ne oldu bilmiyorum ve sadece özür dileyebilirim. Yaptığım hata için çok üzgünüm. Kişisel olarak da gidip özür diledim ve sadece camiye verdiğim hasarı karşılamakla kalmayıp yerel dini topluluklara bağış yapacağım." ifadelerini kullandı.

Çirkin saldırıyla alakalı bir açıklama da Rapip Wien'in spor direktörü Fredy Bickel'den geldi. Bickel açıklamasında "Bu olay hiçbir yönüyle kabul edilemez. Böyle bir davranış bir Rapid oyuncusuna asla yakışmaz. Tatilden döndüğünde kendisiyle özel olarak konuşacağız ve kesin olarak kulüp olarak bir ceza vereceğiz." dedi.

Sözkonusu olay Bosna Hersek'in Kiseljak şehrinde bulunan camiye sabaha karşı 5:25 sıralarında 2 kişinin yaklaşıp şişe fırlatması şeklinde gerçekleşti. Caminin dışında hasar bırakan saldırının ardından arabalarına atlayıp kaçan kişilerin daha sonra Ljubicic ve Sudar oldukları anlaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bosna hersek #rapid wien
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Galatasaray'da Aziz Behich sürprizi
Sonraki Haber
Bursa'da terör operasyonları: Gözaltılar var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.