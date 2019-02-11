banner1002
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı

Yıldız futbolcu Emiliano Sala'nın otopsi raporu açıklandı

Ölümüyle dünyayı yasa boğan futbolcu Emiliano Sala'nın ölüm nedeni belli oldu

Yıldız futbolcu Emiliano Sala'nın otopsi raporu açıklandı

Skorer'in haberine göre, geçtiğimiz ay, uçağı Manş Denizi'nde düşen ve cansız bedeni 6 Şubat'ta çıkarılan Emiliano Sala'nın, otopsi raporunda ölüm nedeni açıklandı

BOĞULMA DEĞİL YARALANMALAR

Manş Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden Sala'nın otopsi raporuna göre, ölüm nedeni boğulma değil.

Raporda talihsiz futbolcunun başındaki ve göğüs bölgesindeki yaralardan ötürü hayatını kaybettiği belirtildi.

22 Ocak tarihinde düşen uçaktan Sala'nın cansız edeni 6 Şubat'ta çıkarılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emiliano Sala
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.