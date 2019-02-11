Ölümüyle dünyayı yasa boğan futbolcu Emiliano Sala'nın ölüm nedeni belli oldu

Skorer'in haberine göre, geçtiğimiz ay, uçağı Manş Denizi'nde düşen ve cansız bedeni 6 Şubat'ta çıkarılan Emiliano Sala'nın, otopsi raporunda ölüm nedeni açıklandı



BOĞULMA DEĞİL YARALANMALAR



Manş Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden Sala'nın otopsi raporuna göre, ölüm nedeni boğulma değil.



Raporda talihsiz futbolcunun başındaki ve göğüs bölgesindeki yaralardan ötürü hayatını kaybettiği belirtildi.



22 Ocak tarihinde düşen uçaktan Sala'nın cansız edeni 6 Şubat'ta çıkarılmıştı.



ulusal.com.tr