Futbol dünyasında adından çokça bahsettiren Mısırlı Salah'ın portreleri ramazan fenerlerine taşındı.

İngiliz takımı Liverpool'da forma giyen ve son dönemde adından çokça bahsettiren Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın memleketinde, ramazan fanusları bu yıl onun resmiyle süsleniyor.



Mısır'da rivayete göre Fatimi halifesi Hakim Bi-Emrillah'ın, ramazan ayında Kahire sokaklarının ışıklandırılması emriyle başlayan fener geleneği günümüze kadar devam ediyor.



Ramazan ayında kullanılan halkın "fanus" adını verdiği fenerler, her yıl bu ayda insanların evlerini ve sokaklarını süslüyor. Çeşitli desen ve resimlerle piyasaya sürülen fanus, bu yıl da Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın resmiyle raflarda yerini aldı.



Salah'ın ünü dünyayı sararken, memleketi de buna kayıtsız kalmadı. Yıldız futbolcusunun maketinden oyuncaklar yapılırken, resminin basılı olduğu fanuslar da evleri süslemek üzere satışa sunuldu.



Mısırın başkenti Kahire'de esnaf Muhammed Yasir, Salah'ı kendilerini yalnızca futbol alanında sevindirmediğini, tüccar olarak iş anlamında da sevindirdiğini belirtti.



Uzun süredir devam eden durgunluktan sonra dünyaca ünlü futbolcunun fotoğraflarının yer aldığı fenerlere rağbet gösterildiğini dile getiren Yasir, "Fiyatı 170 ile 225 cüneyh (11-14 dolar) arasında değişmesine rağmen fanuslara ilgi arttı. Küçük büyük herkes Salah'ın resminin basılı olduğu fanuslardan istiyor." dedi.



Salah'ın portresi ve maketi yalnızca Kahire'de değil İskenderiye ve Dimyat'ta da dükkanlara renk katıyor. Kırmızı beyaz Liverpool formasıyla müşterileri karşılayan maketler ülkenin çeşitli bölgelerinde yayılıyor.

Yalnızca plastik oyuncak ve fanuslara değil ahşaptan yapılan ürünlere de portresi kazınıyor.



İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü Mısırlı yıldız Muhammed Salah kazandı.



Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.



Salı günü oynanan Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu. Söz konusu maçın ardından dünya Muhammed Salah'ı konuştu.



Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

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