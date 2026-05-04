Yıldız futbolcudan kötü haber! MR sonucu belli oldu

Siyah-beyazlı ekibin Gaziantep FK ile oynadığı maç öncesi ısınırken sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumu netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yıldız futbolcudan kötü haber! MR sonucu belli oldu
Yayınlanma:

Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

ISINIRKEN AĞRI HİSSETTİ

Trendyol Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK müsabakası öncesinde gerçekleştirilen ısınma çalışmaları sırasında sol dizinde ağrı hisseden futbolcu, tedbir amacıyla maç kadrosundan çıkartılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Rashica, detaylı tetkikler için hastaneye yönlendirildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin beklenen bilgilendirme siyah-beyazlı kulüpten geldi. Tedavi sürecinin başlatıldığını vurgulayan kulüp yetkilileri, yapılan tetkiklerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Siyah-beyazlı kulüpten Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

Kalkıştan dakikalar sonra dehşet! Uçak yerleşim yerindeki binaya çarptı: Ölü ve yaralılar varKalkıştan dakikalar sonra dehşet! Uçak yerleşim yerindeki binaya çarptı: Ölü ve yaralılar varDünya
İstanbul'da halk ekmeğe zamİstanbul'da halk ekmeğe zamGündem
beşiktaş sakatlık
Günün Manşetleri
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
Çok Okunanlar
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu Dikkat! Yarın tam 66 şehirde kuvvetli yağış var: Meteoroloji son dakika duyurdu
Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu?
Aziz Yıldırım geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?