Yıldız futbolcudan kötü haber! MR sonucu belli oldu

Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

ISINIRKEN AĞRI HİSSETTİ

Trendyol Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK müsabakası öncesinde gerçekleştirilen ısınma çalışmaları sırasında sol dizinde ağrı hisseden futbolcu, tedbir amacıyla maç kadrosundan çıkartılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Rashica, detaylı tetkikler için hastaneye yönlendirildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin beklenen bilgilendirme siyah-beyazlı kulüpten geldi. Tedavi sürecinin başlatıldığını vurgulayan kulüp yetkilileri, yapılan tetkiklerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Siyah-beyazlı kulüpten Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"