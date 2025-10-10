Yıldız futbolcudan olay itiraf: “Mourinho beni kulüpten kovmak için her gece mesaj atıyordu!”

Inter Milan forması giyen Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan, yeni yayımlanan kitabında Manchester United günlerini anlattı. 2016 yılında Borussia Dortmund’dan İngiliz devine transfer olan yıldız oyuncu, Jose Mourinho yönetiminde geçirdiği dönemin oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Mkhitaryan, o dönemde Mourinho’nun sık sık kendisini eleştirdiğini ve aralarındaki ilişkinin gerginleştiğini belirtti. “Ona dedim ki, Manchester United’a geldiğimden beri bir buçuk yıldır beni eleştiriyorsun. O da bana ‘Sen berbatsın’ dedi. Ben de sinirlendim ve ‘Sen berbatsın, muazzam birisin’ dedim. O da bağırarak ‘Defol git buradan, seni bir daha görmek istemiyorum’ diye karşılık verdi.”

Bu sözlerin ardından ikili arasındaki bağ tamamen koptu. Ancak asıl şaşırtıcı olan, yaşanan tartışmadan sonra Mourinho’nun tutumu oldu.

“HER GECE WHATSAPP’TAN MESAJ ATIYORDU: ‘MİKİ, GİT LÜTFEN’

Mkhitaryan, antrenmanlarda Mourinho’nun kendisiyle hiç konuşmadığını ancak akşam olunca her gece WhatsApp üzerinden mesaj attığını anlattı. “Antrenmanlarda bana tek kelime etmedi ama her akşam WhatsApp’tan mesaj atıyordu: ‘Miki, git lütfen.’ Her seferinde aynı mesajı gönderiyordu. Ben de ‘Doğru takımı bulursam giderim, aksi halde yazı bekleyeceğim’ diye cevap veriyordum.”

Zamanla bu durumun komik bir hal aldığını söyleyen yıldız futbolcu, Mourinho’nun ısrarının her geçen gün arttığını belirtti. “Ocak ortasında mesaj şöyle oldu: ‘Miki, lütfen git, böylece Alexis Sanchez’i alabilirim.’ Ben de cevap verdim: ‘Sana iyilik yapmak için gitmiyorum, lütfen bana yazmayı bırak. İstersen Mino (Raiola) ile konuş.’”

TRANSFER TAKASI VE SONRASINDAKİ HAYAL KIRIKLIĞI

Mourinho’nun uzun süren ısrarının ardından, 2018 yılında Henrikh Mkhitaryan Arsenal’e, Alexis Sanchez ise Manchester United’a transfer edildi. Ancak bu takas her iki taraf için de büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Sanchez, Manchester United formasıyla çıktığı 45 maçta yalnızca 5 gol atabildi. Haftalık 450 bin sterlinlik maaşına rağmen beklentileri karşılayamadı.

Mkhitaryan ise Arsenal’de çıktığı 59 maçta 9 gol ve 13 asist kaydederek ortalama bir performans sergiledi.

Yıldız futbolcu, o dönemi değerlendirirken sürecin absürtlüğüne dikkat çekti: “Kavgamız grotesk bir hale gelmişti. Ama sonunda herkes mutlu yaşadı.”