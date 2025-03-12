Yıldız isimden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Gidiyor derken kalmaya mı karar verdi?
"Gidiyor" deniyordu ama işler değişti! Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’de kalabilir mi? Sözleşme konusunda ne dedi, yönetim nasıl bir adım atacak? İşte detaylar!
Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rangers maçı öncesinde basın toplantısında konuştu ve geleceğiyle ilgili kafalardaki soru işaretlerini giderecek açıklamalar yaptı.
Sezon sonunda kontratı bitecek olan futbolcunun, sarı-lacivertli yönetimin yaptığı teklifleri geri çevirdiği biliniyordu. Ancak Osayi-Samuel, “Fenerbahçe için elimden geleni yapmak istiyorum” diyerek kapıları araladı.
KONTRATTA YENİ PERDE: GİDECEK Mİ KALACAK MI?
Fanatik'e göre, Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuyla daha önce üç kez masaya oturdu ancak anlaşma sağlanamadı.
İngiltere’den teklifler aldığı bilinen Osayi-Samuel’in, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Rangers maçı öncesinde basının karşısına çıkan Nijeryalı futbolcu, durumun sandığımızdan farklı olabileceğini gösterdi.
Osayi-Samuel, "Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Başkanla görüşeceğim. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız." sözleriyle ayrılık iddialarına net bir yanıt vermemiş olsa da, Fenerbahçe’de kalma ihtimalinin hâlâ masada olduğunu açıkça gösterdi.
2021 yılında 508 bin Euro karşılığında transfer edilen Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Skor katkısı düşük görünse de, fizik gücü, hızı ve defansif performansıyla takım için önemli bir isim olmaya devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı sağ bek, Nijerya Milli Takımı’nda da 18 kez forma giydi. Premier Lig ekiplerinin ilgisini çektiği biliniyor, ancak şu an için Fenerbahçe ile yollarını tamamen ayırıp ayırmayacağı belirsiz.