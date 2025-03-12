Yıldız isimden Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Gidiyor derken kalmaya mı karar verdi?

2021 yılında 508 bin Euro karşılığında transfer edilen Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Skor katkısı düşük görünse de, fizik gücü, hızı ve defansif performansıyla takım için önemli bir isim olmaya devam ediyor.