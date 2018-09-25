Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlık kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Fikret Taşdemir ve İbrahim Gündoğdu nezaretinde gerçekleştiriliyor.



Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça verimli bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Sporcuların neşesinin yerinde olduğunu belirten Çınar, "7 Ekim'e kadar Kastamonu'daki kampımız devam edecek. Bu süre zarfında Rusya'da düzenlenecek Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanacağız. Hazırlıklarımız gayet güzel geçiyor. Sporcularımız oldukça neşeli şekilde antrenmanlarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Çınar, "8 Ekim'de başlayacak şampiyonayı çok önemsiyoruz. Takımımızda Avrupa derecesi olan sporcularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Çınar, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.



