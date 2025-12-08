Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor mu? Fenerbahçe’nin yıldız stoperi kadro dışı

Sarı-lacivertli ekipte Başakşehir beraberliğinin ardından flaş bir karar alındı. Kulüp, Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig’de Başakşehir deplasmanından 1-1’lik sonuçla ayrılarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de gündem sarsıldı.

Takımın Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao’nun kadro dışı bırakıldığı resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan kısa duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM SABAH TOPLANTISINDA KARARA VARDI

Fanatik muhabiri Samet Çayır’ın aktardığı bilgilere göre, bu karar sabah saatlerinde yapılan toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ve kulüp yöneticilerinin ortak değerlendirmesiyle alındı.

29 yaşındaki savunmacı, bu sezon sarı-lacivertli forma ile yalnızca 6 dakika süre almıştı.

Rodrigo Becao, 2023-24 sezonunda 8.3 milyon euro bonservis bedeli ile Udinese’den transfer edilmişti.

Buna rağmen yaşadığı sakatlıkların ardından formaya uzak kalan Brezilyalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

