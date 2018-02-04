Erzincan'da mindere çıkan 46 ilden 500 sporcu, derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi

Erzincan'da, Türkiye Güreş Federasyonunca organize edilen yıldızlar serbest güreş grup müsabakaları sona erdi.



Merkez Spor Salonu'da 4 gün önce başlayan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara Ankara ve İstanbul'un da aralarında yer aldığı 46 ilden 500 sporcu katıldı.



Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.



Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Şubat'da Amasya'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı.



Müsabakalar, sıkletlerinde ilk 3'e giren sporculara madalyalarının verilmesiyle tamamlandı.