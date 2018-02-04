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Yıldızlar serbest güreş grup müsabakaları sona erdi

Erzincan'da mindere çıkan 46 ilden 500 sporcu, derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi

Yıldızlar serbest güreş grup müsabakaları sona erdi

Erzincan'da, Türkiye Güreş Federasyonunca organize edilen yıldızlar serbest güreş grup müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu'da 4 gün önce başlayan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara Ankara ve İstanbul'un da aralarında yer aldığı 46 ilden 500 sporcu katıldı.

Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Şubat'da Amasya'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı.

Müsabakalar, sıkletlerinde ilk 3'e giren sporculara madalyalarının verilmesiyle tamamlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yıldızlar #türkiye şampiyonası #Ter Döktü #Güreş müsabakaları #Erzincan
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