Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Portekizli yıldızıCristiano Ronaldo kazandı.



FIFA tarafından 2017 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan bu yana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından ikinci kez dağıtıldı.



Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve bu sezon Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı Neymar'ı geride bıraktı.



Yılın kalecisi ödülünü Juventus'un İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise bu sezon Barcelona forması giyen Hollandalı Lieke Martens aldı.



Yılın 11'i

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine şu futbolcular seçildi:

Kaleci: Gianluigi Buffon (İtalya)

Savunma: Leonardo Bonucci (İtalya), Dani Alves, Marcelo (Brezilya), Sergio Ramos (İspanya)

Orta saha: Andres Iniesta (İspanya), Luka Modric (Hırvatistan), Toni Kroos (Almanya)

Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Cristiano Ronaldo (Portekiz), Neymar (Brezilya)



Yılın teknik direktörü Zidane

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Real Madrid'i şampiyonluğa taşıyan Fransız Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri (Juventus) ve Antonio Conte'nin (Chelsea) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.



Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülüne, Hollanda Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Sarina Wiegman layık görüldü.



Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü, Arsenal'den Fransız futbolcu Olivier Giroud kazandı.



FIFA Fair Play Ödülü, Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Bohemians ile Slovacko arasında oynanan maçta rakip kaleci Berkovec'in hayatını kurtaran Togolu Francis Kone'ye verildi. FIFA Taraftar Ödülü, Celtic taraftarlarına gitti.