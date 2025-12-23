Yılın son derbisinde kadrolar dağıldı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta toplam 19 eksik, işte yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler

KARTAL'IN TEK HEDEFİ KUPA

Lig yarışından erken kopan ve Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş ise tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı belirledi. Hafta sonunda sahasında Ç. Rizespor’u mağlup ederek Dolmabahçe’deki dört maçlık galibiyet hasretini dindiren siyah-beyazlılar, sezonu kupa şampiyonu olarak kapatmak istiyor.