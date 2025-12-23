Yılın son derbisinde kadrolar dağıldı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta toplam 19 eksik, işte yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanacak dev derbi öncesi iki cephede de sakatlık kabusu yaşanıyor. Ligde şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ile rotasını kupaya çeviren Beşiktaş, 2026'ya girmeden önceki son sınavda kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Yılın son derbisinde sarı-lacivertliler, Kadıköy’de ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası maçlarına grup aşamasından katılan iki ekip de derbiden galibiyetle ayrılarak 2026 yılına moralli girmeyi hedefliyor.
MAÇ ATV'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 20.30'da başlayacak.
Dev derbi, ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Chobani Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
KANARYA 16 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ligde lider Galatasaray’ın ensesinde şampiyonluk takibini sürdüren Fenerbahçe, başarılı grafiğini kupaya da taşımak istiyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler geriden gelerek 3-2 kazanmıştı. Ligde namağlup ünvanına sahip tek takım olan Fenerbahçe, tüm kulvarlarda çıktığı son 16 resmî maçta yenilgi yüzü görmedi.
KARTAL'IN TEK HEDEFİ KUPA
Lig yarışından erken kopan ve Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş ise tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı belirledi. Hafta sonunda sahasında Ç. Rizespor’u mağlup ederek Dolmabahçe’deki dört maçlık galibiyet hasretini dindiren siyah-beyazlılar, sezonu kupa şampiyonu olarak kapatmak istiyor.
19 OYUNCU YOK
Kritik mücadele öncesi her iki takımda da eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe’de on dört, Beşiktaş’ta ise beş futbolcu çeşitli sebeplerle yılın son derbisinde forma giyemeyecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Paulista, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham