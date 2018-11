MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Yılmaz, TFF hakkında, "Keyfi ve yanlı kararlar alıyor, camiaları yok sayıyorsunuz. Hiç öz eleştiri yapmıyor, eleştirilere tahammül etmiyorsunuz." açıklamasında bulundu.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçın oynandığı stadın bir gün önce değiştirilmesi ve hakem kararları üzerinden Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) eleştirdi.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TFF'nin başkanı ile yönetim kurulunun aldığı kararların, yönetmelik ve statüden ötürü sorgulanamaz olduğu eleştirisinde bulunarak, "İtirazların yapıldığı kurullar başkana bağlı ve haksız alınan kararları şikayet dahi edemiyorsunuz. 'TFF istifa' diyorsunuz onun da cezası var. Sizler tarafsız olacaksınız, hak yemeyecek ve yenmesine müsaade etmeyeceksiniz. Toplumda zerre kadar inandırıcılığınız, güvenilirliğiniz kalmadı. Yazık ediyorsunuz Türk futboluna! Keyfi ve yanlı kararlar alıyorsunuz, camiaları yok sayıyorsunuz. Hiç öz eleştiri yapmıyor, eleştirilere tahammül etmiyorsunuz. Siz bu ülkede herkesten önemli misiniz? Bir vatandaş olarak TFF gelirleri, giderleri, bu kadar bütçeyle nelere yatırım yapıldığını, görev süreleri boyunca başarılarını ve ısrarla neden görevde kalmak istediklerini bilmek istiyorum. Bunu cevaplayacak, özerk TFF'mizin bunların tekelinde olmadığını hatırlatacak birkaç kulüp haricinde dikkate almadıkları birçok kulübün olduğunu dile getirecek ve bunlara bu kurumun kendi iş yerleri olmadığını anlatacak bir yetkili arıyorum. Aslında boşuna kızıyoruz adamlara. Ülke futbolunu öyle geliştirdiler ki tüm dünya bizi konuşuyor. Milli takımımız her şampiyonanın favorisi, Avrupa takımlarının peşinden koştuğu futbolcular yetiştirebiliyoruz, liglerimizin marka değerine hiçbir ülke yetişemiyor. Daha ne olsun? Bir de bunların hatalı ve yanlı karar almaları mümkün değil çünkü hiç hata yapmazlar. Öyle olmasa her konuşana ceza vermezler! Siz hiç TFF yönetiminin, yanlış yaptığı veya zarar verdiği için ceza aldığını gördünüz, duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü onlar kusursuz(!)" ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü Kulübünü camia ile beraber ayağa kaldırdıklarını ve ait olduğu yere getirdiklerini aktaran Yılmaz, TFF yönetimine, "Camiamıza yanlış yaptınız ve yanlış yapmaya da devam ediyorsunuz. Sezon başından bu yana verilmeyen penaltılarımız, sayılmayan gollerimiz yüzünden kaybettiğimiz puanların hesabını kim verecek? Kayseri'de oynanan maçta durum 0-0'ken Tiago Pinto'ya yapılan pozisyon yüzde yüz penaltı ve dokuz kusurlu hareketten biri. VAR hakemleri ne işe yarıyor? Maçın kaderine etki edecek hata nasıl olur da masa başındaki VAR hakemleri tarafından atlanır?" sorularını yöneltti.



Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçın hakeminin yanlı yönetim sergilediğini öne süren Yılmaz, karşılaşmadan bir gün önce yapılan stat değişikliği konusunda ise şunları kaydetti:

"Takımımız Ankara'da oynamaya konsantre olmuş ve maça bir gün kala stat değişmiş, Ankara dışında oynamaya mecbur edilmişiz ve apar topar yola çıkılmış, her şey altüst olmuş. Taraftarlarımız maça yetişme ve takımı yalnız bırakmama telaşı ile Kayseri'ye gelmek için yollara düşmüş, gelirken bir aile kaza geçirmiş. Allah'a şükürler olsun ki kaza geçiren aile ağır maddi hasarla kazayı atlatmış, ufak tefek yaralanmanın dışında başka bir şey olmamış. Kaza yapan ailemizin başına ya daha kötü şeyler gelseydi bunun sorumlusu kim olacaktı? Bu olaylara sebep olan TFF yetkilileri nasıl rahat edecekti? Kamuoyunda konuşulduğu gibi birilerinin ligden kopmaması için çadır tiyatrosu mu kuruldu? Doğal afetler dışında futbol tarihinde bir günden az bir süre kala maçın oynanacağı stadın değiştirildiğine dair bir örnek daha var mı? Yenikent Stadı’nda sezon başından bu yana 20’ye yakın müsabaka oynanmışken ne oldu da birden stadın zemini bozuldu? Buna rağmen maç saatine kadar stat zemini oynanabilecek hale getirilecekken kimler zemini bozdu? Bu yüzden personel işten çıkarıldı mı? Kimler stadın zeminini bozuk göstermek için Beşiktaş Kulübüne eski bozuk zeminli fotoğrafları gönderdi? Tarafsız TFF bu konu hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor mu? Yapılan masraflar, taraftarın çektiği çile, maça gelemeyen taraftarların seyirden yoksun kalması gibi birçok mağduriyetin faturasını kim ödeyecek?"