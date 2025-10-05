Yılmaz Vural’dan sert çıkış: “Türkiye’de spor antrenörlüğü yok, skor antrenörlüğü var”

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Sarıyer, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının performansını değerlendirirken futbolun Türkiye’deki yapısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bu hafta oyuncularımıza bu maçı anlatırken iki 8 puanlı takım kaybetmişti. Sakaryaspor rakibimizdi, 8 puanı vardı. Biz kazanabilsek 7 puanımız olacaktı. Yukarıda 11 puanlı takımlardan bir tanesi Keçiörengücü kaybetti. Dolayısıyla bayağı bir yukarıya yakınlaşma olacaktı. Çok kritik bir maçtı. Bugünkü oyun beni memnun etti. Her gün daha da taktik disiplini olan, kazanmak için çabalayan bir takım haline geldik,” diyen Vural, kaçan penaltılara da değindi.

“17. dakikada bir penaltı bulduk, Regattin hayatında penaltı kaçırmamıştı, penaltı kaçırdı. Hata yapma lüksü olan bir takım değiliz. Rakip maç boyunca çok hata yaptı topu kalesinde görmedi, biz iki hata yaptık, ikisi de kalemizde gol oldu. Futbol, iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil. Sakaryaspor kazandığı için elbette çok mutludur ama oyun böyle sonuçlanmamalıydı,” ifadelerini kullandı.

Penaltı sonrası VAR kararıyla iptal edilen gole ilişkin konuşan deneyimli teknik adam, “En son hakem kardeşimiz VAR’dan baktığına göre doğru bir karar vermiştir sanırım. Dönüşte bizim oyuncumuz erken girmiş. Dolayısıyla penaltıyı iptal etti. Biz şimdi ‘Yanlış’ dersek yanlış olur. Görmedik çünkü,” dedi.

SUÇLU ARAMAK YERİNE TAKIMI BURADAN ÇIKARABİLİRİZ

Takımı bulunduğu konumdan yukarılara taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Vural, “Bir suçlu aramak yerine bu takımı bulunduğu konumdan çıkarabiliriz. Bu gücümüz var. Bizlerin de yeterli deneyimi var. Oyuncularımızın da 10 tanesi 30 yaş grubu. Futbol hayatlarında her şeyi görmüş arkadaşlarımız. Dolayısıyla onlar da kendi deneyimlerini ortaya koyacak ve hep birlikte bu olayın içinden çıkacağız. Üzüldüğüm konu; 7 puan yapabilseydik 8 puanlı Ümraniye’ye gidecektik ve orada da kazansaydık birkaç takımı altımıza alabilirdik. Böyle bir fırsatı şimdi kaçırdık,” dedi.

“TÜRKİYE’DE SPOR ANTRENÖRLÜĞÜ YOK, SKOR ANTRENÖRLÜĞÜ VAR”

Antrenman süresi ve yoğunluğuna dair eleştirilerde bulunan Yılmaz Vural, Türkiye’deki futbol anlayışını şöyle değerlendirdi:

“Maç oynadık. Pazartesiyi boş veriyoruz. Salı günü yenileme antrenmanı yapılıyor. Çarşamba, perşembe ve cuma kalıyor geriye. Cumartesi de maç öncesi olduğu için farklı bir antrenman yapılıyor. Bu takımları üç günde istediğiniz duruma getirmeniz için sihirli değnek lazım. Bizim haftada en az iki gün özel antrenman yapmamız lazım. 28 kişi antrenmana çıkıyoruz, 80 ya da 90 dakika antrenman yapsak adam başına iki dakika düşmüyor. Herkes bizi antrenman yaptı sanıyor. Vakit geçiriyoruz! Türkiye’de spor antrenörlüğü yok, skor antrenörlüğü var. Kazanırsanız çok başarılısınız, kaybederseniz nedeni kimseyi ilgilendirmiyor.”

MAÇ OYNARKEN BABAMIN OĞLU OLSA UMURUMDA OLMAZ

Sakaryaspor’un durumuna ilişkin de konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Bana hangi takımı tuttuğum sorulduğunda ben Sakaryaspor diyorum. Duygusal bağım var ama maç oynarken babamın oğlu olsa umurumda olmaz. Sakarya, Türk futbolunda çok önemli bir değerdir. Bu değeri değersizleştirmenin anlamı yok,” ifadelerini kullandı.