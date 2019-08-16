Süper Lig'e yükselen takımlardan Denizlispor, son şampiyon olan takım Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağı merak konusu olurken Süper Lig Cemil Usta sezonu bu maçla açılacak. Fatih Terim teknik direktörlüğündeki Galatasaray, sezone moralle ve zaferle başlamak için zafer arayışında olacak. Sarı-kırmızılı takım kafilesinde, cezalı olan ve hafta içinde bel fıtığı ameliyatı edilen teknik direktör Fatih Terim yer almadı

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



16 Ağustos Denizlispor Galatasaray Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER:



DENİZLİSPOR: Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Mbamba, Zeki Yavru, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Rodallega.



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Babel.



FATİH TERİM, KAFİLEDE YER ALMADI



Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.



İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.



Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Takımlarını destekleyen taraftarlar, futbolculara çiçek verip öz çekim yaptı.



Daha sonra Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geldi.



Taraftarlar, burada da futbolculara büyük ilgi gösterdi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.



Sarı-kırmızılı ekipte cezalı olan ve hafta içinde bel fıtığı ameliyatı edilen teknik direktör Fatih Terim, kafilede yer almadı.