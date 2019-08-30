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Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına hazır

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde dün gerçekleştirilen idmanda oyuncular dar alanda oyun kontrolü çalışmasının ardından taktik program üzerinde durdu.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip İzmir'e gitti.

Denizlispor kafilesinde Tolgahan Acar, Stachowiak, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Keremcan Akyüz, Bergdich, Lopes, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Murawski, Sedat Şahintürk, Aissati, Burak Çalık, Recep Niyaz, Barrow, Olcay Şahan, Sacko, Rodallega, Mehmet Akyüz, Kadir Kurt, Oscar Estupinan yer aldı.

Yukatel Denizlispor ile Göztepe arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yukatel Denizlispor #maç #karşılaşma #idman #göztepe
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