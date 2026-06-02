Yürekleri ağza getirmişti! Hastaneye kaldırılan Eren Elmalı'nın son durumu belli oldu!

İstanbul'da oynanan ve Ay-yıldızlı ekibin dört gollü galibiyetiyle sonuçlanan müsabakanın ilk yarısında yaşanan sakatlık üzerine başlatılan sağlık taramaları neticelendi.

Tedbir amacıyla saha kenarına alınan ve doğrudan hastaneye yönlendirilen milli futbolcunun güncel durumu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi bir bilgilendirme yayımladı. Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılan metinde, "A milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sakatlık anı, mücadelenin henüz başlarında meydana geldi. Karşılaşmanın 7. dakikası oynanırken rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, pozisyonun ardından sağlık ekibinin ilk kontrolüyle oyuna devam etti. Çarpışmanın ardından sahada 20 dakika daha kalan savunma oyuncusu, bu süre zarfında takımının hücum organizasyonuna da kritik bir katkı sağladı. Elmalı, Can Uzun'un rakip fileleri havalandırdığı pozisyonda golün pasını veren isim oldu.

BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİYLE YERİNİ ZEKİ ÇELİK'E BIRAKTI

Asistinden kısa bir süre sonra yaşadığı rahatsızlık üzerine oyun durdu. Baş dönmesi şikayetiyle kenara gelen Eren Elmalı, teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararıyla riske edilmeyerek oyundan alındı ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı. İlk yarısında bu talihsiz anın yaşandığı hazırlık maçını A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak tamamladı.