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Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, yarın istifasını vereceğini söyledi.

Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, yarın istifasını vereceğini söyledi.

Namoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, henüz resmi olarak istifasını vermediğini belirterek, "Yarın istifamızı vereceğiz. İstifamı yarın verecek olmamın nedeni, arkadaşlarla etapları tamamlamış ve bu hafta itibarıyla görevimizi yapmış olacağız. Bu haftaki hakem atamalarını da yapmamız gerekiyor. Yeni birinin bunu gelip yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır." ifadelerini kullandı.

İstifa kararını kuruldaki arkadaşlarıyla çok düşündüklerini ve değerlendirme yaptıklarını aktaran Namoğlu, şunları kaydetti:
"Devlette devamlılık adına bu şekilde uygulama yapmamız gerekir. İstifamızı yarın vereceğiz. Ayrılacağımızı ilan ettim zaten. Herkese de söylüyorum. Neticede Türk futboluna daha iyi hizmet etmek ve daha iyi bir ortam meydana getirme adına... Spekülasyonlar da yapılmaya başlandı. Geçmişteki görevlerimize ve kişiliğimize de zarar vermemek adına böyle bir karar aldık. Uygulamayı da yarın yapacağız." 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Futbol Federasyonu
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