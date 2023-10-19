Yusuf Sarı'ya Avrupa'dan Talip! Yusuf Sarı'nın Talipleri Artıyor

Yusuf Sarı fırtınası ülke sınırlarını aşmaya başladı. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor deneyimlerini beklentilerin altında kalarak geçiren Yusuf Sarı, Adana Demirspor formasıyla ise Süper Lig'in yıldızı haline gelmeyi başardı.Genç yıldızın gün geçtikçe Avrupa talipleride artıyor.

Yusuf Sarı'ya Avrupa'dan Talip! Yusuf Sarı'nın Talipleri Artıyor
Yusuf Sarı'ya Avrupa'dan Talip! Yusuf Sarı'nın Talipleri Artıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Akdeniz ekibinde geçen sezonun son kısmında başlayan çıkışını Konferans Ligi ön elemeleri'nde tavana çıkaran başarılı oyuncu, kısa sürede A Milli Takımımız'ın da önemli hücum alternatiflerinden bir haline geldi.

Sezona Damga Vuruyor

Adana Demirspor'un geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor'dan formasına kattığı Yusuf Sarı, Süper Lig'de sezona damga vurma yolunda hızla ilerliyor. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig ve Avrupa toplamında 13 maça çıkan Yusuf Sarı; 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Adana Demirspor'un yeni gözbebeği, özellikle takımının iç sahada aldığı 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinde bir maçta 3 asist ile şov yapmıştı.

Yusuf Sarı'ya Avrupa'dan Talip! Yusuf Sarı'nın Talipleri Artıyor - Resim : 1

Asistlerine Devam Etti

Adana Demirspor'da sergilediği başarılı performansla fark yaratan Yusuf Sarı, formunu Milli Takımımızın forması altında da sürdürdü. Hırvatistan maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Letonya mücadelesinde ise sonradan oyuna girdi ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde şık bir asist yapmayı başardı.

Kluıvert: "Deli Oluyorum"

1-0 galip geldikleri Trabzonspor maçının ardından Yusuf Sarı'yı öven Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Yusuf Sarı'ya deli oluyorum, müthiş bir futbolcu." açıklamasını yapmıştı.

Bilgi İstiyorlar

Futbolculuğunda Ajax, Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV ve Lille gibi devlerde oynayan ardından Ajax ve PSG'de görevlerde bulunan Kluivert'tan Premier Lig'den de bazı ekiplerin Yusuf Sarı için bilgi aldığı gelen haberler arasında. Hollandalı futbol adamının tavsiyesiyle Avrupa'dan scout ekiplerinin Yusuf'u canlı olarak izleyeceği aktarılıyor.

Yusuf Sarı'ya Avrupa'dan Talip! Yusuf Sarı'nın Talipleri Artıyor - Resim : 2

Fransa'dan İki Talibi Var

Adana Demirspor'la 2 yıl daha kontratı bulunan Yusuf'a bu çıkışıyla beraber yurt içinden çok yurt dışından ilgiler geliyor. Edinilen bilgiye göre Fransa'dan Nice ve Rennes takımları, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

Yuvadan Uçma İhtimali

Süper Lig'in devleri tarafından da ocak transfer dönemi listelerinde yer bulmaya başlayan oyuncunun devre arasında kulübüne ciddi bir gelir kazandırarak yuvadan uçma ihtimali bulunuyor. Şimdilik ilgi düzeyinde olan görüşmelerin ocak ayına doğru resmiyete doğru ilerlemesi bekleniyor.

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# Yusuf Sarı # Adana Demirspor
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