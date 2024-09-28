Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Yunanistan ekibine imza attı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. Yunanistan ekibi Olympiakos, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Yunanistan ekibine imza attı
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Serbest oyuncu statüsünde bulunan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.

Yunanistan ekibi Olympiakos, Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Trabzonspor'da başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha sonra Lille ve CSKA Moskova'da forma giydi.

Geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf, 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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