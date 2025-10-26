'Yuvaya dönmek istiyor!' Merih Demiral'dan Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak haber!

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'nin savunma hattı için gündemine aldığı isim sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında top koşturan 27 yaşındaki Merih Demiral'ın, futbola başladığı ve altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönme fikrine olumlu yaklaştığı iddia ediliyor.

Türkiye Gazetesi'ne göre, sarı-lacivertli kulübün, milli savunmacıyı renklerine bağlamak amacıyla kısa süre içinde resmi temaslara başlamasının beklendiği belirtiliyor.

SEZON SONU SERBEST!

Merih Demiral transferini Fenerbahçe için cazip kılan en önemli faktörlerden biri, oyuncunun Al-Ahli ile olan mevcut sözleşmesinin durumu. Milli stoperin sözleşmesi 2026 yazında, yani bu sezonun sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe yönetiminin, bu durumu bir avantaja çevirerek hem transferi daha uygun bir maliyetle bitirmeyi hem de yerli oyuncu statüsünde bulunan çok değerli bir stoperi kadrosuna katmayı hedeflediği konuşuluyor.

AL-AHLI BIRAKMAK İSTEMİYOR AMA...

Diğer taraftan, Merih Demiral'ın şu anki kulübü Al-Ahli'nin de oyuncusunu takımda tutmak istediği biliniyor.

Suudi kulübünün, milli stopere yeni bir sözleşme teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında.

Ancak iddialara göre Merih Demiral, kulübüyle yeni bir sözleşme imzalasa dahi, ocak ayında Fenerbahçe'den gelebilecek olası bir teklife kapısını kapatmıyor.

Milli oyuncunun yakın çevresine "yuvaya dönme" isteğini dile getirdiği de iddialar arasında yer alıyor.

