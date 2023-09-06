Yüzlerce altın dağıtılacak! Filenin Sultanları ne kadar ödül alacak? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın alacağı ödül ve altın sayısı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile mücadele etti.

Karşılaşmayı, 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 kazanan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 500 bin euroluk ödülün sahibi olurken ikinci olan Sırbistan 250 bin euro; üçüncü olan Hollanda Kadın Voleybol Takımı ise 150 bin euro ödül alacak.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN FİLENİN SULTANLARI TOPLAM NE KADAR ÖDÜL ALACAK? İŞTE DAĞITILACAK ALTIN MİKTARI...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Spor Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik," milli voleybolcuların alacakları ödülleri belirliyor. Yönetmeliğin 7. maddesine göre, takım sporlarında Avrupa Şampiyonluğu kazanan her bir sporcuya 150 Cumhuriyet Altını'na karşılık gelen Türk Lirası ödülü verilecek. Bu doğrultuda, milli takımda yer alan 14 sporcu, toplamda 2100 Cumhuriyet Altını ödül alacak. Şu anda bir Cumhuriyet Altını yaklaşık 11 bin lira değerindedir. Bu nedenle her bir milli voleybolcu, yaklaşık 1 milyon 650 bin lira başarı ödülü alacak. Toplamda 14 voleybolcu arasında paylaşılacak ödül miktarı ise 23 milyon 100 bin lira olacak.

Başantrenör Daniele Santarelli ise 30 Cumhuriyet Altını başarı ödülü alacak.

ELİMİZİ SÜRMEYİZ!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV'in federasyona verdiği 500 bin Euro para ödülünün tamamının ekibe dağıtılacağını açıkladı: