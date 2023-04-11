Türk güreşçiler Zagreb’de Avrupa’nın zirvesine çıkmak istiyor

AĞIR SIKLETLERDE TÜRK SPORCULAR AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Ağır sıkletlerde Avrupa’nın tartışılmaz en büyüğü olan Türkiye Güreş Milli Takımı, Yasemin Adar Yiğit ile 5, Taha Akgül’le 9 ve Rıza Kayaalp ile de 11 şampiyonluk yaşayan tek ülke konumunda. Kadınlardaki gururumuz Yasemin Adar Yiğit Zagreb’de 6'ıncı defa, Taha Akgül 10’ncu ve Rıza Kayaalp ise 12'nci kez şampiyon olarak Avrupa’nın zirvesinde kalmak istiyorlar.

TAHA AKGÜL’ÜN REKORUNUN KIRILMASI ÇOK ZOR

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak olan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül’ün hedefi 10’uncu kez altın madalya kazanmak. 125 kiloda Avrupa’nın zirvesine yerleşen Akgül, serbest stilin başarılı isimleri Bulgar Valentin Yordanov (7) ve Rus Buvaysa Saytiyev’e (6) fark attı. 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçen ve bu rekorunun kırılması bundan sonra çok zor gözüken Taha Akgül, 10’uncu kez Avrupa’nın en büyüğü olmak istiyor.

RIZA KAYAALP’İN HEDEFİ KARELİN'İN REKORUNU EGALE ETMEK

130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp’in hedefi ise grekoromen stilde 12 kez Avrupa Şampiyonu olan eski Rus güreşçi Aleksandr Karelin'e ait rekoru egale etmek. 11 şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Kayaalp, Zagreb’de altın madalya kazanması halinde Karalin’in rekoruna ortak olacak.