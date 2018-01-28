Süper Lig'in 19. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara 17 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maç öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara 17 bin Türk bayrağı dağıtıldı.



AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Mehmetçik'in Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile teröristleri etkisiz hale getirmek için mücadele ettiğini belirterek, "Tanklarla, uçaklarla, askerlerimizle inşallah daha az şehit vererek bu harekatı noktalarız. Orada yaşayan halkın, Arap ve Kürt kardeşlerimizin haklarını korumak amacıyla iğneyle kuyu kazar gibi onları inlerinde temizleme noktasında gerekli hassasiyet gösteriyor. " diye konuştu.



Şahin, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için maç öncesi Türk bayrağı dağıtan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.







Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Zeytin Dalı Harekatı'nda farklı terör yapılarıyla mücadele edildiğine dikkati çekerek, Mehmetçik'in Afrin'de terör örgütlerine karşı hem Türkiye'nin sınır güvenliğini hem de oradaki halkın güvenliğini sağladığını anlattı.



Zeytin Dalı Harekatı'na destek kapsamında şimdiye kadar belediye olarak 44 bin bayrak dağıttıklarını bugün ise maç öncesi 17 bin bayrağı taraftara verdiklerini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:



"Bu bayrak, bizim bağımsızlığımızın, birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü. Tek vatan, tek bayrak ve tek millet kapsamında bir ve beraber olma günü. Çatlak ses çıkaranlara inat hep birlikte evimizde, iş yerimizde, resmi dairelerimizde, statta bayraklarımızı dağıtıyoruz. Birliğimizin sembolü olan bayrağımızı Rabbim gökten indirmesin, ezanımızı susturmasın. Bayrağımız, ezanımız ve duamızla askerimizin, ordumuzun yanında olacağız. Çatlak sesler de yok olmaya mahkumlar." diye konuştu.

