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Zidane'dan El Clasico yorumu

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, namağlup lider Barcelona'ya yenilmelerinin "acı verici" olduğunu söyledi.

Zidane'dan El Clasico yorumu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, "El Clasico"da konuk ettiği Barcelona'ya 3-0 yenilerek, Katalan ekibinin 14 puan gerisine düştü.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, maç sonrasında yaptığı açıklamada, ikinci yarıda oyunu değiştirmek istedikleri sırada ikinci golün geldiğini belirterek, "Futbolda, her şey çok çabuk değişir. Şimdi yenildik, ancak yeniden toparlanmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız." dedi.

Yenilgi için "gerçekten de acı verici" ifadesini kullanan Zidane, "Havlu atacak değiliz. Bunu asla yapmayacağız. Madrid asla pes etmez. Zor bir zaman. Bunu hak ettiğimizi söyleyemem, ancak sonuç sonuçtur." diye konuştu.

Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane da, "Hatalarımızı düzeltmeye bakmalıyız. Bunu yapıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. 2018 yılına zor bir pozisyonda başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Valverde: Lig hala devam ediyor
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, 3-0'lık Real Madrid galibiyetini, "Lig hala devam ediyor. Ancak rakiplerimiz karşısında önemli bir üstünlüğümüz var. Hala hiçbir şey belli değil. Sezonun ilk yarısı bile daha bitmedi. Puan kazamaya devam etmeliyiz." sözleriyle yorumladı.

Rakiplerinin ilk yarıda orta sahada adam adama bir oyun sergilediğine dikkati çeken Valverde, "Bu yüzden istediğimiz gibi oynayamadık. Ancak ikinci yarıda oyunumuzu geliştirdik." dedi.

Barcelona'nın kaptanı Andres Iniesta da ilk yarıda elde ettikleri başarının kendilerini mutlu ettiğini, Real Madrid karşısında 14 puanlık farkın avantaj olduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #real madrid #Zinedine Zidane #barcelona
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