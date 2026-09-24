Zidane'dan Türkiye-Fransa maçı öncesi açıklama: “Hak ettikleri yerde değiller”

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zidane'dan Türkiye-Fransa maçı öncesi açıklama: “Hak ettikleri yerde değiller”
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Karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda konuşan Zidane, Türkiye hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söyledi: "Türkiye çok iyi bir takım, en son Dünya Kupası'na katıldı. Bana göre ilk turda elenmesi beklenmeyen bir durumdu. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki yarın çok zor bir maç olacak ve bize sorun yaratacaklar."

Fransız teknik adam, Fransa Milli Takımı'na futbolcu olarak girmesinin üzerinden 32 yıl geçtiğini ve hâlâ aynı heyecanı taşıdığını belirtti. Takım olarak yine kupa kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Zidane, şu ana kadar üç antrenman yaptıklarına dikkat çekti. Tek planlarının kazanmak olduğunu ve yarın güzel bir maç izleneceğini kaydetti.

Zidane'a, tüm ışıkların kendisinin üzerinde olmasının onu rahatsız edip etmediği soruldu. Bu duruma alıştığını ve hoşuna gittiğini vurgulayan Fransız teknik direktör şöyle konuştu: "Hayır, beni rahatsız etmiyor. Çok doğal bir şey fakat insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir teknik koçum. Ona göre oyuncularım da yapacak işlerini biliyor. Herkes yapacağı işi biliyor. Beni rahatsız etmiyor bu konu."

Zidane, bir başka açıklamasında "Şunu unutmamak lazım. Yarın takım oynayacak ve biz komple teknik heyeti ve takım olarak kazanmayı düşünüyoruz." dedi.

GENÇ OYUNCULARA ÇAĞRI: "FORMAYI KAPACAKLAR"

Takıma çağrılan genç oyunculara ilişkin soruyu yanıtlayan Zidane, "Fransa milli takımı herkese açık. Ben onların ilk milli takım antrenörleri olarak çok seviniyorum ve onlara da güveniyorum. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra bir şekilde Fransa takımını daha iyi yerlere getireceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''ARDA GÜLER ÇOK İYİ BİR OYUNCU''

Eski kulübü Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i soran gazetecilere Zidane, "Arda çok çok iyi bir oyuncu, beğeniyorum. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum." karşılığını verdi.

RABIOT'DAN NET HEDEF: "ULUSLAR LİGİ'Nİ 1. BİTİRMEK"

Basın toplantısına katılan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot da yarınki maçta tek isteklerinin kazanmak olduğunu belirtti. Zidane'ın gelişiyle oyun düzeninde bir farklılık görmediğini, yalnızca kendi oynadığı bölgede küçük bir değişiklik olduğunu anlatan Rabiot, sağ ve sol bekte artık daha fazla hücum oyunu oynanacağını ifade etti.

Takımda teknik direktör başta olmak üzere yenilikler bulunduğunu aktaran Rabiot, şunları söyledi:"Bizim tek amacımız var, Fransız Milli Takımı olarak kazanmak istiyoruz. Uluslar Ligi'ni 1. bitirmeyi amaçlıyoruz ve kazanmak istiyoruz."

Rabiot, kendilerine çok önem veren ve bakışlarıyla bile yardımcı olan Zidane'ın bir efsane olduğunu söyledi. Milli takımda bir araya geldiklerinde Zidane'a karşı nasıl bir heyecan yaşadıkları sorulduğunda da onu takımda bir efsane olarak dinlediklerini belirtti.

"İSPANYA'YI YENERDİK"

Bir gazeteci, Dünya Kupası'nın bittiğini ve İspanya maçının üzerinden zaman geçtiğini hatırlatarak, bu kadroyla o maç yeniden oynansa nasıl bir sonuç çıkacağını sordu. Rabiot, İspanya'nın iyi bir takım olduğunu ve taktiksel olarak kendilerine zorluklar çıkardığını söyledi."Şu anda tekrar İspanya ile karşılaşsaydık o takımı bir şekilde yeneceğimize inanıyorum." diyen Rabiot, hem takım hem de bireysel olarak iyi durumda olduklarını kaydetti.

Türkiye'ye gelmeden önce atmosfer hakkında bilgi alıp almadığı sorulan Rabiot şu yanıtı verdi:"Türk takımlarını ve Türk Milli Takımı'nı da biliyorum. Burada çok sıcak bir futbol camiası var. Bu konuyu aramızda konuştuk. Biz profesyonel oyuncularız ve amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu oynamak, insanların iyi bir maç izlemesini diliyoruz."

Daha önce bir arada oynadığı Merih Demiral ile maç hakkında konuşup konuşmadığı sorulan Rabiot, Juventus'ta Merih'le beraber oynadıklarını anımsattı. Yarın onu sahada gördüğünde mutlu olacağını da sözlerine ekledi.

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