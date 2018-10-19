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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı

Kupada 4. eleme turu karşılaşmalarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kupada 30, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle: 

30 Ekim Salı:
13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)
13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Kastamonuspor 1966-Altay (Kastamonu Gazi)
15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
19.00 Antalyaspor-Yomraspor (Antalya)
20.30 Bursaspor-1461 Trabzon (Bursa Büyükşehir Belediye)

31 Ekim Çarşamba:
13.00 BUGSAŞSPOR-Trabzonspor (OSTİM)
13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Aktepe)
13.30 Hatayspor-Fethiyespor (Antakya Atatürk)
14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Darıca İlçe)
14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor (Nazilli İlçe)
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor (Bodrum İlçe)
14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)
14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor (Ümraniye)
15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor (Osmanlı)
17.00 Kayserispor-Pazarspor (Kadir Has)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor (Malatya Yeni)
20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor (12 Şubat)

1 Kasım Perşembe:
13.00 Sarıyer-Çaykur Rizespor (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Gümüşhanespor-Giresunspor (Yenişehir)
13.30 Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Adana Demirspor-Dersim 62 Spor (5 Ocak Fatih Terim)
17.00 Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Menemen İlçe)
19.00 Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları (Bornova)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Pendikspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Osmanlı)


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #program
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