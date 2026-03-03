Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının dördüncü ve son haftasında yarın oynanacak 4 karşılaşmada düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında dördüncü ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Toplam 4 mücadelenin gerçekleşeceği gün öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri resmi olarak duyurdu.

TFF'nin belirlemelerine göre, Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların saatleri, eşleşmeler ve müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde sıralandı:

14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeniçarşı - Kocaelispor: Melih Aldemir

