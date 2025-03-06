Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, yapılan kura çekimiyle netlik kazandı. Çeyrek finale yükselen 8 takım arasında en dikkat çeken eşleşme, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, yapılan kura çekimiyle netlik kazandı. Çeyrek finale yükselen 8 takım arasında en dikkat çeken eşleşme, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe
Yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Bodrum FK eşleşmesinin galibi, Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Konyaspor - İskenderunspor eşleşmesinin galibi ise, Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüyle ve seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da yapılması planlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Bu turlarda VAR sistemi de kullanılacak. Kupayı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek: 7 Mart 2025 elektrik kesintileriİstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek: 7 Mart 2025 elektrik kesintileriYurt
Türkiye Ziraat Kupası derbi
Günün Manşetleri
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çalışanları koruyacak yedi maddelik mobbing genelgesi yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanlığı DMM'nin verileri yanlış
AIDS vakaları Türkiye’de artıyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
RTÜK 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı ilan etti
PKK'nın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında iddianame tamamlandı
Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere kredi müjdesi
Vatandaşlık tanımı tartışmaya açılmalı
Türk Silahlı Kuvvetleri 26 teröristi etkisiz hale getirdi
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek! İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek!
5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor! 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu