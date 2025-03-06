Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, yapılan kura çekimiyle netlik kazandı. Çeyrek finale yükselen 8 takım arasında en dikkat çeken eşleşme, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:

Çeyrek final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

Yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Bodrum FK eşleşmesinin galibi, Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Konyaspor - İskenderunspor eşleşmesinin galibi ise, Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüyle ve seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da yapılması planlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Bu turlarda VAR sistemi de kullanılacak. Kupayı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.