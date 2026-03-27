Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin tarihleri, saatleri ve stadyum bilgileri resmi olarak duyuruldu.
21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak dört kritik karşılaşma ile kupa serüveni devam edecek.
İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri:
21 Nisan 2026 Salı, 20:30: Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe A.Ş.
22 Nisan 2026 Çarşamba, 20:30: Galatasaray A.Ş. - Natura Dünyası Gençlerbirliği
23 Nisan 2026 Perşembe, 18:45: Samsunspor A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.
23 Nisan 2026 Perşembe, 20:45: Beşiktaş A.Ş. - Corendon Alanyaspor