Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin tarihleri, saatleri ve stadyum bilgileri resmi olarak duyuruldu.

Simge Sarıyar
21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak dört kritik karşılaşma ile kupa serüveni devam edecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri: 

21 Nisan 2026 Salı, 20:30: Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe A.Ş.

22 Nisan 2026 Çarşamba, 20:30: Galatasaray A.Ş. - Natura Dünyası Gençlerbirliği

23 Nisan 2026 Perşembe, 18:45: Samsunspor A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.

23 Nisan 2026 Perşembe, 20:45: Beşiktaş A.Ş. - Corendon Alanyaspor

