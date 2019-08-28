Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 1. eleme turunda oynanan 10 maçla başladı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası, 1. eleme turu maçlarıyla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, müsabakaları kazanan takımlar ikinci eleme turuna yükseldi.

Kupada oynanan 1. eleme turu karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Yozgatspor 1959-68 Aksaray Belediyespor: 0-0 (4-2 penaltılarla)

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-12 Bingölspor: 5-0

1954 Kelkit Belediyespor-Çarşambaspor: 0-0 (5-4 penaltılarla)

Ağrı 1970-Iğdıresspor: 5-0

Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri-Bartınspor: 1-1 (3-2 penaltılarla)

İçel İdmanyurdu-Kepez Belediyespor: 1-0

Maltepespor-Hendekspor: 1-0

1877 Alemdağspor-Modafen: 3-1

Belediye Derincespor-Edirnespor: 2-2 (2-3 uzatmalarda)

Somaspor-Akşehirspor: 1-1 (4-3 penaltılarla)



Yarının programı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda yarın oynanacak maçların programı şöyle:

13.30 Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor (Muş Şehir)

15.30 Kars 36-Hoçvanspor (Kafkas Üniveritesi Profesör Dr. Aba Müslüm Güven)

15.30 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk)

15.30 Görelespor-Merzifonspor (Görele 13 Şubat)

15.30 Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Yüksekova İlçe)

15.30 Kilis Belediyespor-Dersimspor (Kilis 7 Aralık)

15.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02 (Mardin 21 Kasım Şehir)

16.00 Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Kemal Kaynaş)

16.00 Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Çubuk İlçe)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor (Minerali Çavuş Spor Tesisleri)

16.30 Yalova Kadıköy-Bigaspor (Yalova Atatürk)

16.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32 (Tavşanlı Ada İlçe)

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