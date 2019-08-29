Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sona erdi.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sona erdi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, müsabakaları kazanan takımlar ikinci eleme turuna yükseldi.



Kupada oynanan 1. eleme turu karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor: 2-1

Kars 36 Spor-Hoçvanspor: 1-0

1074 Çankırıspor-Boyabat 1868: 2-0

Görelespor-Merzifonspor: 1-0

Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-2

Kilis Belediyespor-Dersimspor: 1-0

Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02: 2-1

Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 1-0

Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-3

Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor: 1-0

Yalova Kadıköy-Bigaspor: 0-0 (3-4 Penaltılarla)

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32: 1-0



Kupada 1. eleme turunda dün oynanan maçlar sonucunda da Yozgatspor 1959, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1954 Kelkit Belediyespor, Ağrı 1970, Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri, İçel İdmanyurdu, Maltepespor, 1877 Alemdağspor, Edirnespor ve Somaspor ikinci tura çıkmıştı.