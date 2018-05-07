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Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır Stadı'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Barış Şimşek olacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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