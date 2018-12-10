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Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu rövanş maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak 5 eleme turu rövanş müsabakalarının programı şöyle:

18 Aralık Salı:
13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Stadı henüz belli değil)
15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)
17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor (Bornova)
19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Galatasaray-Keçiörengücü (Türk Telekom)

19 Aralık Çarşamba:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor (Van Atatürk)
13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat)
17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Kayserispor-Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor (Medical Park)

20 Aralık Perşembe:
13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor (Darıca İlçe)
18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
20.30 Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk) 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası
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