Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 14, TFF 3. Lig'den 48 takımın yer aldığı 1. eleme turunda karşılaşmalar, 26-28 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1.TUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu turnuvada 150 takımımız var. Yani 81 ilde bu oyun oynanıyor. BAL takımlarının 1. Lig takımlarını elediği, TFF 3. Lig takımlarının üst turlara çıktığını hepimiz görüyoruz. Bunlar çok önemli. Futbolun dinamik yapısı ve heyecanı böylece artıyor. Şimdiye dek 16 farklı takım Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bugün BAL'da oynayan Eskişehirspor da bu kupayı kazanan takımlardan. İlk ayaklarda Anadolu'nun gelişmekte olan illerinde bu maçların yayınlanması şehir ve futbol adına çok önemli."

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu

Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor

12 Bingölspor-23 Elazığ FK

Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor

Kars 36 Spor-Doğu Bayazıt Futbol SK

Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970 Spor

Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor

Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Bayburt Özel İdarespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor

Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor

Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK

Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor

Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor FK

1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor-Tarsus İdman Yurdu

Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor

Turgutluspor-Aliağa Futbol

Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler

Bornova 1877-Akhisarspor

Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor

Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor

Bigaspor-Bilecik 1969 Spor

Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK

Anadolu Üniversitesispor-Sincan Belediyespor

Gölcükspor-Bartınspor

Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği

Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu

Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor

Silivrispor-Ergene Velimeşespor

Edirnespor-Çorlu 1947 Spor