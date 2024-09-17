Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte oynanacak mücadeleler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapıldı. Kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takımın yanı sıra Nesine 2. Lig'den 18, Nesine 3. Lig'den ise 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak, galip gelen 32 takım üst tura yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

• Türk Metal 1963-Pazarspor

• Bulvarspor-İnegölspor

• Kilis Belediyespor-Balıkesirspor

• Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947

• Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor

• Uşakspor-Bursaspor

• Muğlaspor-Sarıyer

• Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor

• Erciyes 38-Orduspor 1967

• 23 Elazığ FK-Polatlı 1926

• Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor

• Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor

• Altay-Karaman FK

• Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK

• Giresunspor-Viranşehir Belediyespor

• Tuzlaspor-Tire 2021 FK

• Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor

• Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor

• Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor

• Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK

• Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor

• Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor

• Nazillispor-Somaspor

• Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol

• Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

• Adıyaman FK-Afyonspor

• Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor

• Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol

• Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969

• Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu

• Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler

• Ergene Velimeşespor-Çankayaspor