Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla karşılaşmaların programını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

17 ARALIK SALI

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

18 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor

19 ARALIK PERŞEMBE

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe