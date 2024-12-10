Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı yaşanacak. TFF, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla karşılaşmaların programını duyurdu.
TFF'nin açıklamasına göre, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:
17 ARALIK SALI
13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
18 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor
13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK
13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor
15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor
19 ARALIK PERŞEMBE
13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor
17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe
Kaynak: Anadolu Ajansı