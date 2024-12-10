Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı yaşanacak. TFF, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programını açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu! İşte kritik karşılaşmaların oynanacağı tarihler
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla karşılaşmaların programını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre, 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

17 ARALIK SALI

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

18 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor
13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK
13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor
15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor

19 ARALIK PERŞEMBE

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor
17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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