Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor! İşte maç saati ve yayın bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında namağlup lider Galatasaray, en yakın takipçisi Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, takımların güncel form durumları ve sahaya sürecekleri muhtemel 11'ler belli oldu.

Kupa heyecanını zirveye taşıyacak Alanyaspor - Galatasaray karşılaşması, bugün saat 20:30'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele, A Haber ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Zorlu 90 dakikayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hüseyin Aylak yaparken; VAR odasında Erkan Engin, AVAR koltuğunda ise Samet Çavuş görev alacak.

A GRUBU'NDA KİM KAÇINCI SIRADA?

Karşılaşma öncesinde A Grubu'nda nefes kesen bir tablo var. Konuk ekip Galatasaray, grupta oynadığı 3 maçı da kayıpsız geçerek 9 puan ve +4 averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ev sahibi Alanyaspor ise 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi bu süreçte rakip filelere 7 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

Grubun diğer takımlarının puan sıralaması ise şu şekilde:

Gruptaki diğer takımların tablosu ise şöyle:

Trabzonspor: 3 maç, 6 puan  

Başakşehir: 3 maç, 6 puan  

F. Karagümrük: 4 maç, 5 puan  

Boluspor: 4 maç, 2 puan  

İstanbulspor: 4 maç, 2 puan  

Fethiyespor: 4 maç, 1 puan  

İKİ TAKIMIN SON 5 MAÇTAKİ FORM DURUMU

Zorlu randevu öncesi takımların son beş maçlık performanslarına bakıldığında hareketli bir tablo öne çıkıyor. Alanyaspor, 4 Şubat'ta Boluspor'u 4-0 mağlup etti, 8 Şubat'ta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı, 14 Şubat'ta Konyaspor'u 2-1 yendi. Ancak son iki maçında; 21 Şubat'ta Başakşehir'e 2-1 ve 28 Şubat'ta Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray ise 13 Şubat'ta Eyüpspor'u 5-1, 17 Şubat'ta Juventus'u 5-2 yenerek iyi bir ivme yakaladı. 21 Şubat'ta Konyaspor'a 2-0, 25 Şubat'ta Juventus'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, son maçında 28 Şubat'ta rakibi Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Dev maç öncesinde iki takımın da sahaya dizilişleri ve ilk 11'leri büyük oranda netleşti.

Alanyaspor: P. Victor, N. Lima, F. Aliti, Ümit, F. Hadergjonaj, Fatih, G. Makouta, Ruan, I. Hagi, İbrahim, Güven

Galatasaray: Günay, S. Boey, Kaan, W. Singo, Eren, R. Nhaga, İlkay, Can, Y. Asprilla, N. Lang, Ahmed

