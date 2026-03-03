Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor! İşte maç saati ve yayın bilgileri

Kupa heyecanını zirveye taşıyacak Alanyaspor - Galatasaray karşılaşması, bugün saat 20:30'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele, A Haber ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Zorlu 90 dakikayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hüseyin Aylak yaparken; VAR odasında Erkan Engin, AVAR koltuğunda ise Samet Çavuş görev alacak.

A GRUBU'NDA KİM KAÇINCI SIRADA?

Karşılaşma öncesinde A Grubu'nda nefes kesen bir tablo var. Konuk ekip Galatasaray, grupta oynadığı 3 maçı da kayıpsız geçerek 9 puan ve +4 averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ev sahibi Alanyaspor ise 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi bu süreçte rakip filelere 7 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

Grubun diğer takımlarının puan sıralaması ise şu şekilde:

Trabzonspor: 3 maç, 6 puan

Başakşehir: 3 maç, 6 puan

F. Karagümrük: 4 maç, 5 puan

Boluspor: 4 maç, 2 puan

İstanbulspor: 4 maç, 2 puan

Fethiyespor: 4 maç, 1 puan

İKİ TAKIMIN SON 5 MAÇTAKİ FORM DURUMU

Zorlu randevu öncesi takımların son beş maçlık performanslarına bakıldığında hareketli bir tablo öne çıkıyor. Alanyaspor, 4 Şubat'ta Boluspor'u 4-0 mağlup etti, 8 Şubat'ta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı, 14 Şubat'ta Konyaspor'u 2-1 yendi. Ancak son iki maçında; 21 Şubat'ta Başakşehir'e 2-1 ve 28 Şubat'ta Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray ise 13 Şubat'ta Eyüpspor'u 5-1, 17 Şubat'ta Juventus'u 5-2 yenerek iyi bir ivme yakaladı. 21 Şubat'ta Konyaspor'a 2-0, 25 Şubat'ta Juventus'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, son maçında 28 Şubat'ta rakibi Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Dev maç öncesinde iki takımın da sahaya dizilişleri ve ilk 11'leri büyük oranda netleşti.

Alanyaspor: P. Victor, N. Lima, F. Aliti, Ümit, F. Hadergjonaj, Fatih, G. Makouta, Ruan, I. Hagi, İbrahim, Güven

Galatasaray: Günay, S. Boey, Kaan, W. Singo, Eren, R. Nhaga, İlkay, Can, Y. Asprilla, N. Lang, Ahmed