Ziraat Türkiye Kupası'nda düdük çalacak isimler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, kupa maratonunda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarın başlayacak olan futbol şöleni, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çarşamba günü sahne alacak mücadelelerde görev yapacak hakemleri resmen açıkladı.

Federasyonun belirlediği programa göre 4 Şubat Çarşamba günü dört önemli karşılaşma oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynanacak maçların programı ve atanan hakemler şu şekilde sıralandı:

13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş

15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Galatasaray - İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

