Ziraat Türkiye Kupası'nda düdük çalacak isimler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, kupa maratonunda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Yarın başlayacak olan futbol şöleni, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çarşamba günü sahne alacak mücadelelerde görev yapacak hakemleri resmen açıkladı.
Federasyonun belirlediği programa göre 4 Şubat Çarşamba günü dört önemli karşılaşma oynanacak.
Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynanacak maçların programı ve atanan hakemler şu şekilde sıralandı:
13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş
15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 Galatasaray - İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses