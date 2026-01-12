Ziraat Türkiye Kupası'nda düdük kimde? Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. hafta maçlarını yönetecek isimler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen duyuruldu. İşte merakla beklenen o liste...
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta karşılaşmaları için geri sayım başladı. Futbolseverlerin beklediği kupa mesaisi yarın başlayacak ve heyecan 14 Ocak Çarşamba ile 15 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla sürecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu aracılığıyla yarın sahne alacak kritik mücadelelerde görev yapacak hakemleri kamuoyuyla paylaştı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak dört karşılaşmanın hakem atamaları şu şekilde gerçekleşti:
13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş