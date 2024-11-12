Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür açıklandı! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. eleme turu karşılaşmalarıyla devam edecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından futbolseveler karşılaşmaların oynanacağı tarihleri beklemeye başlamıştı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada, müsabakaların 3-4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu karşılaşmalarının programı şöyle:

3 ARALIK SALI

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)

20.30 Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)

13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)

13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak)

13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)

13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)

13.30 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)

15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)

13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)

15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)

18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)

20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)