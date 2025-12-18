Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda perde açılıyor. Süper Lig'in iki güçlü ekibi Galatasaray ve Başakşehir, kupa serüvenine galibiyetle başlamak için Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Ligdeki şampiyonluk yarışının yanı sıra kupada da hedefe ulaşmak isteyen Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

1 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Resim: 2

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, bugün Rams Park'ta oynanacak.

Saat 20.30'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

2 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Resim: 3

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak.

3 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Resim: 4

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i

Günay - Arda, Abdülkerim, Kazımcan, R. Sallai - Kaan, G. Sara - L. Sane, Yusuf, Ahmed - Icardi.

4 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Resim: 5

Başakşehir'in Muhtemel 11'i

Muhammed - L. Duarte, J. Opoku, Onur, F. Ebosele - Berat, Umut - A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. Harit - Bertuğ.

5 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Resim: 6

Galatasaray, son lig maçında Antalyaspor deplasmanından 4-1'lik net bir galibiyetle dönerken moral depoladı. Başakşehir ise son maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışa geçti. İki takımın da son 5 maçlık periyotta Fenerbahçe ile berabere kaldı.

6 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Resim: 7

A Grubu'nda ilk maçlar oynanırken, Alanyaspor aldığı galibiyetle şu an lider durumda. Galatasaray ve Başakşehir, bu akşam oynanacak maçla birlikte gruptaki ilk puanlarını arayacak.

7 7
Galatasaray başakşehir ziraat türkiye kupası