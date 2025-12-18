Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı başlıyor! Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda perde açılıyor. Süper Lig'in iki güçlü ekibi Galatasaray ve Başakşehir, kupa serüvenine galibiyetle başlamak için Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Ligdeki şampiyonluk yarışının yanı sıra kupada da hedefe ulaşmak isteyen Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, bugün Rams Park'ta oynanacak.
Saat 20.30'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.
DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE
Zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak.
Galatasaray'ın Muhtemel 11'i
Günay - Arda, Abdülkerim, Kazımcan, R. Sallai - Kaan, G. Sara - L. Sane, Yusuf, Ahmed - Icardi.
Başakşehir'in Muhtemel 11'i
Muhammed - L. Duarte, J. Opoku, Onur, F. Ebosele - Berat, Umut - A. Fayzullayev, E. Shomurodov, A. Harit - Bertuğ.
Galatasaray, son lig maçında Antalyaspor deplasmanından 4-1'lik net bir galibiyetle dönerken moral depoladı. Başakşehir ise son maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışa geçti. İki takımın da son 5 maçlık periyotta Fenerbahçe ile berabere kaldı.
A Grubu'nda ilk maçlar oynanırken, Alanyaspor aldığı galibiyetle şu an lider durumda. Galatasaray ve Başakşehir, bu akşam oynanacak maçla birlikte gruptaki ilk puanlarını arayacak.