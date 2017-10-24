Ziraat Türkiye Kupasında yarın oynanacak maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:



13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor: Kadir Sağlam

13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor: Mustafa İlker Coşkun

13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor: Kutluhan Bilgiç

13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar

14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor: Burak Şeker

17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor: Volkan Bayarslan

19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Zorbay Küçük

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922: Erkan Özdamar

20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu