Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor: Kadir Sağlam
13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor: Mustafa İlker Coşkun
13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Alper Çetin
13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor: Kutluhan Bilgiç
13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor: Burak Şeker
17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor: Volkan Bayarslan
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Zorbay Küçük
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922: Erkan Özdamar
20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu
Ziraat Türkiye Kupasında yarın oynanacak maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
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