Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen kura çekimi süreci tamamlandı.
Çeyrek ve yarı final müsabakalarına dair eşleşmeler, kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu törenle İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İşte eşleşmeler:
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Beşiktaş - Alanyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Galatasaray - Gençlerbirliği
Samsunspor - Trabzonspor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor
Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe