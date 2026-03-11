Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen kura çekimi süreci tamamlandı.

Çeyrek ve yarı final müsabakalarına dair eşleşmeler, kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu törenle İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İşte eşleşmeler:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor

Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe

