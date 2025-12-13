Zirveyi sarsacak gece! Antalyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgileri ve ilk 11’ler netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zirveyi sarsacak gece! Antalyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir karşılaşma oynanacak. Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park’ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar, kritik deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor – Galatasaray mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak.

Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın anlatımını Ali Okancı yapacak.

Mücadelede düdük Ali Yılmaz’da olacak. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Ligde 15 maç sonunda Galatasaray 36 puanla lider konumda bulunuyor. Antalyaspor ise 15 maçta topladığı 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

Antalyaspor son 5 maçında Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken, Silifke Bld ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet aldı.

Galatasaray ise son haftalarda Samsunspor ve Gençlerbirliği galibiyetleri yaşarken, Monaco ve Union SG karşısında mağlubiyet gördü.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay Güvenç, R. Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lucas Gianetti, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, J. Ceessay, Ramzi Safuri, Kazımcan Paal, S. Ballet, N. Storm, Y. Boli.

Tarih fışkırıyor: 2. Mahmut’un masasından Çanakkale kılıcına kadar eşsiz koleksiyonTarih fışkırıyor: 2. Mahmut’un masasından Çanakkale kılıcına kadar eşsiz koleksiyonKültür Sanat
İran Petrokimya Ticaret Şirketi Türkiye ile iş birliğini büyütmeyi hedefliyorİran Petrokimya Ticaret Şirketi Türkiye ile iş birliğini büyütmeyi hedefliyorEkonomi
antalyaspor Galatasaray
Günün Manşetleri
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
TBMM’de taciz soruşturması
Zehirlenme riskini tetikleyen 3 büyük hata!
Yasa dışı bahis için yeni dönem başlıyor
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde 3 deprem!
Çok Okunanlar
1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor? 1 milyon TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar alıyor?
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı
Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı