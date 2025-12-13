Zirveyi sarsacak gece! Antalyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir karşılaşma oynanacak. Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park’ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar, kritik deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor – Galatasaray mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak.

Zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın anlatımını Ali Okancı yapacak.

Mücadelede düdük Ali Yılmaz’da olacak. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Ligde 15 maç sonunda Galatasaray 36 puanla lider konumda bulunuyor. Antalyaspor ise 15 maçta topladığı 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

Antalyaspor son 5 maçında Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken, Silifke Bld ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet aldı.

Galatasaray ise son haftalarda Samsunspor ve Gençlerbirliği galibiyetleri yaşarken, Monaco ve Union SG karşısında mağlubiyet gördü.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay Güvenç, R. Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lucas Gianetti, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, J. Ceessay, Ramzi Safuri, Kazımcan Paal, S. Ballet, N. Storm, Y. Boli.