Ziya Şengül hayatını kaybetti! Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsanelerindendi

79 yaşında yaşamını yitiren efsane isimle ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verildi.