Ziya Şengül hayatını kaybetti! Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsanelerindendi
Türk futbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Son aylarda rahatsızlığı bulunan Ziya Şengül, yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Türk futbolunun efsaneleşen isimlerinden birinden daha acı haber geldi. Geçmişte Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden olan Ziya Şengül hayatını kaybetti.
79 yaşında yaşamını yitiren efsane isimle ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.