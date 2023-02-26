Ziya Şengül kimdir? Ziya Şengül kaç yaşında, nereli? Hangi takımlı?

Ziya Şengül futbola Ankara PTT'de başlamıştır. 1964 yılında henüz 20 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştur. Ziya Şengül, transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri olmuştur. Şengül, sarı-lacivertli forma ile 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.