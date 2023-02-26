Ziya Şengül kimdir? Ziya Şengül kaç yaşında, nereli? Hangi takımlı?
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Ziya Şengül kimdir? Ziya Şengül nereli? Ziya Şengül neden hayatını kaybetti? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte Ziya Şengül hakkında bilgiler...
Türk futbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şengül'ün vefatıyla ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verildi.
Peki Ziya Şengül kimdir? Ziya Şengül nereli? Ziya Şengül neden hayatını kaybetti? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte Ziya Şengül hakkında bilgiler...
ZİYA ŞENGÜL KİMDİR? NEDEN HAYATINI KAYBETTİ, NERELİ? ZİYA ŞENGÜL HANGİ TAKIMLI?
Ziya Şengül, 1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şengül, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Ziya Şengül son olarak futbol yorumculuğu yapıyordu.
Ziya Şengül futbola Ankara PTT'de başlamıştır. 1964 yılında henüz 20 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştur. Ziya Şengül, transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri olmuştur. Şengül, sarı-lacivertli forma ile 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.